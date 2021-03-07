Посольство РФ в ЦАР проверит информацию об аварии вертолета с военными специалистами

Фото: Минобороны РФ

Посольство РФ в ЦАР проверяет сведения о крушении вертолета с российскими военными специалистами на борту. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщил посол России в Банги Владимир Титоренко.

Ранее в СМИ появилась информация, что в ЦАР совершил экстренную посадку вертолет, в котором находились российские военные специалисты. Уточняется, что пострадавших нет.

— Точно установлено, что убитых и раненых среди российских инструкторов нет, — цитирует Титоренко РИА Новости.

Он также добавил, что руководство российских инструкторов данную информацию не подтверждает.

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