Посольство РФ в ЦАР проверит информацию об аварии вертолета с военными специалистами
Посольство РФ в ЦАР проверяет сведения о крушении вертолета с российскими военными специалистами на борту. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщил посол России в Банги Владимир Титоренко.
Ранее в СМИ появилась информация, что в ЦАР совершил экстренную посадку вертолет, в котором находились российские военные специалисты. Уточняется, что пострадавших нет.
— Точно установлено, что убитых и раненых среди российских инструкторов нет, — цитирует Титоренко РИА Новости.
Он также добавил, что руководство российских инструкторов данную информацию не подтверждает.
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