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«Корсет и катастрофа»: иллюзионист Сафронов рассказал о болезни своей дочери
Фото: instagram.com/safronov_sergey

«Корсет и катастрофа»: иллюзионист Сафронов рассказал о болезни своей дочери

Ростислав Зубков

Звезды

Дочь иллюзиониста Сергея Сафронова полгода не могла ходить из-за серьезного недуга. Об этом мужчина рассказал телеведущей Лере Кудрявцевой.

По словам Сафронова, его трехлетняя дочь Алиса в младенчестве столкнулась с серьезными вызовами в плане здоровье. В студии на момент интервью присутствовала жена иллюзиониста Екатерина, которая объяснила, с чем им пришлось бороться.

— У нее недозревший суставчик был. Дисплазия тазобедренного сустава. И чтобы не было вывиха, сустав фиксируют, чтобы он дозревал, — пояснила она.

Для фиксации сустава был использован ортез — специальный корсет, в котором маленькая Алиса находилась чуть дольше шести месяцев, уточнил Сафронов. Он подчеркнул, что это приспособление нельзя было снимать.

— Это была, конечно, катастрофа… В нем ходить невозможно. Это такой корсет, который раздвигает ноги в разные стороны, — признался мужчина в эфире программы «Секрет на миллион».

Он добавил, что «в таком шпагате» его дочка была на протяжении полугода.

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