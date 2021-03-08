«Обстрел мятежников»: посол России раскрыл подробности аварии с вертолетом в ЦАР

Фото: mil.ru / Минобороны России

Вертолет совершил жесткую посадку в Центральноафриканской Республике. Об инциденте сообщил посол РФ в ЦАР Владимир Титоренко.

По его словам, ЧП произошло еще 3 марта. В СМИ тогда появились сообщения, что на борту потерпевшего крушение вертолета находились военные специалисты из России.

Титоренко уточнил, что «имел место инцидент с легким вертолетом марки «Газель», которые используются национальной армией для осуществления наблюдательных полетов над автотрассой между границей с Камеруном и Банги». По этой линии идет снабжение столицы ЦАР продуктами и лекарствами. Как отметил дипломат, время от времени «эта дорога обстреливается из прилегающих лесных массивов остатками мятежников», которые отказываются мириться с военным поражением.

В один из таких дней, 3 марта, вертолет перевозил раненого человека, которым оказался российский военный инструктор. Его нужно было доставить в госпиталь Банги, однако транспорт оказался под обстрелом, после чего у него возникли технические неполадки с двигателем, отметил Титоренко.

— В Минобороны ЦАР не называют, у какой страны арендованы вертолеты «Газель», — приводит РИА Новости слова посла.

Он добавил, что, несмотря на жесткую посадку воздушного судна, никто не пострадал.

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