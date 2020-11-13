«На войне как на войне»? Кто сбивал российские военные вертолеты и самолеты

Фото: mes.am / Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения

В современной истории России таких инцидентов было четыре. До Азербайджана российскую военную авиатехнику сбивала Турция, сирийские боевики, ПВО Сирии по вине Израиля и Грузия.

Вертолет Ми-26

9 ноября на границе Армении и Азербайджана около Нахичевани был сбит российский военный вертолет Ми-24, сопровождавший колонну миротворцев в Карабах. Вертолет упал на территории Армении в горной местности. Двое находившихся на борту российских военных погибли: командир экипажа майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин. Пострадал также один летчик-оператор. Ответственность за трагедию на себя взяли власти Азербайджана. Баку принес свои извинения, обязался выплатить компенсацию, а президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал российскому коллеге Владимиру Путину провести расследование и наказать преступников. Азербайджанская генеральная прокуратура возбудила дело о халатности. СК РФ также завел дело о халатном отношении при исполнении служебных обязанностей, в результате которого погибли более двух человек.

Фото: mes.am / Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения

Ми-24 был сбит на фоне продолжавшейся на тот момент войны в Нагорном Карабахе. При этом российский вертолет находился на расстоянии 100 километров от зоны конфликта. Как сказал представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, вертолет сбили «вне зоны боевых действий». Инцидент несколько дней обсуждался в СМИ и соцсетях. Азербайджанский посол Полад Бюльбюль-оглы в одном из интервью сказал, что подобные трагедии случаются, добавив следующее: «На войне как на войне — всякое может быть». На это последовал жесткий ответ из МИД РФ.

— Если Россия исповедовала бы принцип «на войне как на войне», то ответ был бы сокрушительным, — сказали на Смоленской площади. Там рассчитывают, что Азербайджан «более не позволит себе никаких двусмысленных заявлений» в связи с катастрофой вертолета.

Сирия по вине Израиля

Два предшествующих эпизода с подбитой российской военной техникой связаны с Сирией. 17 ноября 2018 года системы ПВО С-200, принадлежавшие сирийским правительственным войскам, ударили по судну радиоэлектронной разведки Ил-20. В момент крушения самолет находился в 35 километрах от побережья Сирии, недалеко от российской военной базы в Латакии. После попадания ракеты экипаж корабля попытался спастись и предпринял экстренную посадку. Однако самолет упал в Средиземное море.

Вину за катастрофу минобороны России возложило на Израиль. Делом в том, что тот в момент сирийские С-200 вели огонь по израильским F-16, наносившим удары в «непосредственной близости» от шедшего на посадку Ил-20. Так что, израильские истребители «подставили» российский самолет под удар сирийской ПВО. В Минобороны России действия Израиля расценили как враждебные. Россия заявила, что оставляет за собой право «на адекватные ответные действия». Все 15 погибших члена экипажа Ил-20 награждены орденом мужества.

Фото: wikimedia

Никаких санкционных мер в отношении Израиля не последовало, но Россия отправила в Сирию системы ПВО С-300. После этого полеты израильских истребителей над арабской республикой, охотившихся там на иранские прокси, пошли на спад. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принес российской стороне соболезнования. К ним присоединились глава Минобороны Флоранс Парли и американский президент Дональд Трамп.

«Удар в спину»

Пожалуй, самая нашумевшая история с атакой другого государства на российскую авиатехнику в современной истории России произошла 24 ноября 2015 года. В этот день над северо-восточной частью Сирии, в небе турецким истребителям F-16 был сбит бомбардировщик Су-24. Ракета «воздух-воздух» попала в самолет, когда он находился на высоте 6000 метров над уровнем моря. Экипаж успел катапультироваться до падения бомбардировщика. Однако при приземлении командира подполковника Олега Пешкова обстреляли сирийские повстанцы. Штурман капитан Константин Мурахтин остался жив и был эвакуировано в ходе поисково-спасательной операции сирийским спецназом и боевиками «Хезболлы». Во время этой операции погиб морской пехотинец Александр Позынич и был уничтожен вертолет Ми-8.

Су-24

Турецкая атаку на Су-24 оправдала тем, что он пересек границу Турции. Российская сторона отмечала, что удар по бомбардировщику был нанесен в сирийском воздушном пространстве при выполнении им боевого задания. 25 ноября премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу сказал, что лично отдал приказ сбивать самолет. Через два дня президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение об уничтожении приняли сами турецкие пилоты.

Российский президент назвал инцидент «ударом в спину», ввела в отношении Турции санкции, был отменен безвизовый въезд для турецких предпринимателей в Россию, а также импорт продовольствия, в частности помидоров. МИД России рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Турцию. Погибшему Пешкову присвоено звание Героя России, а матрос Позиныч вместе с оставшимся в живых Мурахтиным награждены Орденами мужества.

Инцидент с Су-24 заметно охладил российско-турецкие отношения, привел к падению товарооборота. Двусторонние связи начали «оживать» лишь после 27 июня 2016 года, когда Эрдоган принес извинения, заявил о готовности выплатить моральный ущерб и намерении сделать все для восстановления традиционно дружественных отношений двух стран.

Война в Южной Осетии и три Су-25

Из более ранних историй можно вспомнить пятидневную войну в Южной Осетии. В ходе боев 7-12 августа Россия активно применяла авиацию, чтобы защитить своего союзника от силовой попытки Грузии вернуть в его в свой состав. По данным российского минобороны, Россия потеряла четыре самолета. Один дальнобойный бомбардировщик Ту-22 и три штурмовика Су-25. Последние, кстати говоря, стали основным типом военных самолетов, используемым в этой войне. Так что и главные потери в авиатехнике пришлись именно на Су-25, включая и грузинскую сторону.

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