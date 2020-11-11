«Получила то, что хотела»: политолог — о позиции Турции в Закавказье

Фото: РИА Новости / Алексей Куденко

Декан Высшей школы телевидения МГУ им. Ломоносова Виталий Третьяков полагает, что сделка по Карабаху — победа Азербайджана. Присутствие российских миротворцев закрепит влияние Москвы в Закавказье, но оно будет балансироваться растущей мощью Турции. Такое мнение политолог высказал в беседе с «Вечерней Москвой».

Кремль обнародовал совместное заявление лидеров России, Армении и Азербайджана. В нем говорится о прекращении боев, размещении в Нагорном Карабахе миротворцев, передаче Азербайджану трех районов (Агдам, Кельбаджар, Лачин), возврате беженцев и обеспечении безопасного коридора для армян между Степанакертом и Арменией.

Победа Азербайджана

Третьяков считает, что сделка свидетельствует о поражении Армении.

— Относительно того, кто выиграл, тут не нужно быть семи пядей во лбу, знатоком географии. По реакции публики в Армении и Азербайджане видно, что проигравшая сторона — Армения. Потому что территории, вышедшие из-под контроля НКР и Армении отвоеваны азербайджанской стороной. Это не полное поражение, но поражение. Учитывая, что нет упоминания статуса НКР в документе, Азербайджан выиграл, — сказал он.

Фото: РИА Новости / Алексей Куденко

Эксперт заметил, что Азербайджан не добился максимума целей, потому что Степанакерт и Ходжалы с остальными не взятыми азербайджанской армией территориями остаются под контролем армян. И сохранение такого статус-кво «обеспечивается присутствием российских миротворцев на территориях, оставшихся под контролем Нагорно-Карабахской республики».

Русско-турецкий тандем

Соглашение по Карабаху стало возможным благодаря контактам Турции и России.

— Это произошло именно по тому сценарию, который некоторые, включая меня, предполагали (конфликт решился — прим. «ВМ») через непосредственные контакты между Владимиром Путиным и президентом Турции. Понятно, что армянская и азербайджанская стороны участвовали, но решающее слово было за этими двумя политиками, — заметил Третьяков.

Политолог уверен, что без участия России примирение Армении и Азербайджана было бы невозможно:

— Иного варианта не могло и быть.

Влияние России в Закавказье

Третьяков обратил внимание на то, что Турция в последние годы очень сильно укрепила свои связи с Азербайджаном. Напомним, в боевых действиях успеху азербайджанской армии сопутствовали турецкие беспилотники «Байрактар», а власти в Анкаре полностью поддержали Баку в войне. Укрепление Турции негативно сказалось на влиянии России, считает эксперт:

— Турция через Азербайджан зашла в регион.

С другой стороны, правительство в Ереване тоже вело себя неоднозначно.

— Армения при предыдущих руководителях и при (Николе — прим. «ВМ») Пашиняне проводила тоже более чем двусмысленную политику к России и ее присутствию. Но всем объективно было ясно, что единственная страна, которая может обеспечить независимость Армении как вообще государства и армян Карабаха, — Россия. Россия сыграла решающую роль после сбитого вертолета (Ми-24 — прим. «ВМ»), — говорит Третьяков.

Минусы от растущего турецкого влияния и неоднозначного курса Пашиняна были «нивелированы» тем, что Россия смогла добиться прекращения огня в Карабахе и ввода туда своих миротворцев.

— Россия не потеряла контроль над Южным Кавказом, хотя из-за поведения армянской стороны некий ущерб был нанесен. Армяне надеялись, что без России и заигрывая с Западом через диаспору в США и Франции, повлияют, привлекут инвестиции, а американцы пришлют своих военных. Но оказалось, кроме России, им помочь некому. Отправка миротворцев закрепила позиции России на Южном Кавказе, но не без потерь. Все-таки Турция получила то, что хотела, — заключил политолог.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что по итогам соглашения по Карабаху выиграли и азербайджанская сторона, и армянская.

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