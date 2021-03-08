Пятнадцать новых объектов образования откроют в Москве в 2021 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Северный административный округ, район Левобережный Карта всех событий

В 2021 году в Москве планируют ввести в эксплуатацию 15 объектов образования. Об этом 8 марта заявил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, речь идет о трех школах, шести учебных корпусах, двух блоках начальных классов, гимназии и трех детсадах. Глава ведомства уточнил, что одна из школ будет уникальной. Она расположится в районе Левобережный и сможет принять до 1900 учеников, что сделает ее одной из крупнейших во всем городе.

— Верхний этаж отведут под умные классы, где обустроят медицинские и технологические кабинеты, ИТ-классы, будут использовать раздвижные перегородки, трансформируемое пространство, — то есть будет все что нужно для современной школы, — приводится анонс Загрутдинова на сайте мэра Москвы.

Он добавил, что эксперты сделают все для того, чтобы дети ощущали себя максимально комфортно. Изюминка школы также состоит в том, что в ней предусмотрен отдельный блок классов естественных наук, в котором оборудуют дюжину специализированных кабинетов научно-технического и естественно-научного профиля.

В общей сложности в школе будет 28 учебных кабинетов, библиотека и читательская зона, актовый зал на 900 мест, три спортзала, фотокиностудия, а также кабинеты робототехники.

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