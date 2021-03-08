Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичек с Международным женским днем. Глава города отметил, что 8 Марта — праздник любви, нежности и красоты, которые воплощает в себе лучшая половина человечества.

— Женщина дарит жизнь и наполняет ее высоким смыслом, вдохновляет мужчин на большие дела и благородные поступки, привносит в мир гармонию и доброту, — сказал мэр.

Он также подчеркнул, что у женщин есть уникальный дар — сочетать заботу о семье и домашние хлопоты с профессиональной самореализацией и успешной карьерой.

— Вы ярко проявляете себя в культуре, науке и других сферах, где требуется творить и открывать новое. Ваши знания, талант, безупречный деловой стиль востребованы в бизнесе, экономике, на государственной службе, — сказал глава города.

Сергей Собянин также отметил роль жительниц города в развитии социальной сферы.

— Учить, лечить, заботиться — самая главная и самая ответственная работа, которую вы делаете с душой и на совесть, — пояснил Собянин. — Пусть замечательный весенний праздник подарит вам много цветов, улыбок и приятных сюрпризов.

Кроме того, столичный мэр пожелал дамам крепкого здоровья, благополучия, любви, красоты и обаяния.