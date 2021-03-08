Пять автомобилей столкнулись на севере Москвы
Россия, Москва, Дубнинская улица, 2 Карта всех событий
Пять автомобилей столкнулись на севере столицы. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщил Дептранс Москвы.
В Telegram-канале ведомства появилась информация о крупном ДТП по адресу Дубнинская улица, дом № 2.
— Есть пострадавший, — отметили власти.
Уточняется, что на месте работают службы города. Правая полоса дороги перекрыта.
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