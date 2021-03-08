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Пять автомобилей столкнулись на севере Москвы
Фото: sevbutovo.mos.ru

Пять автомобилей столкнулись на севере Москвы

Ростислав Зубков

Происшествия
Россия, Москва, Дубнинская улица, 2 Карта всех событий

Пять автомобилей столкнулись на севере столицы. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщил Дептранс Москвы.

В Telegram-канале ведомства появилась информация о крупном ДТП по адресу Дубнинская улица, дом № 2.

— Есть пострадавший, — отметили власти.

Уточняется, что на месте работают службы города. Правая полоса дороги перекрыта.

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