Авария с грузовиком в Самарской области унесла жизни семи человек

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Авария под Самарой унесла жизни семи человек, сообщают местные правоохранители. В прокуратуре заявили о дорожном происшествии на восьмом километре трассы Самара — Тольятти.

По данным ведомства, примерно в шесть утра (05:00 по Москве — прим. «ВМ») в районе населенного пункта Курумоч столкнулись грузовик Isuzu и автомобиль Volkswagen.

— В результате ДТП погибли семь человек, — говорится в сообщении.

По предварительным данным спасателей, жертвами происшествия стали пять мужчин и двое женщин в легковушке. Водитель грузовика не пострадал. По факту случившегося идет проверка.

Читайте также: Один человек пострадал при столкновении грузовика и легковушки в Новой Москве