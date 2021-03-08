Санитарный вертолет спас жителя ТиНАО с инфарктом
Санитарный вертолет госпитализировал москвича с инфарктом. Об этом рассказали в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.
По информации ведомства, 8 марта вертолет вылетел в ТиНАО, где у 52-летнего мужчины случился инфаркт. На вертолетную площадку Воронова его доставила скорая.
Пациента далее передали авиамедицинской бригаде, после чего его госпитализировали по воздуху в специализированное лечебное учреждение города. Медики все время полета поддерживали и контролировали состояние горожанина.
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