Кардиолог порекомендовал три упражнения для снижения риска инфаркта

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Чтобы снизить риск инфаркта, необходимо выполнять три упражнения: это регулярная ходьба, ходьба на ягодицах и «Золотая рыбка». Их назвал кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев.

— Ходьба — очень хорошее упражнение и для позвоночника, и для сердца, и для головного мозга, — сказал он.

Также врач посоветовал такое упражнение как ходьба на ягодицах. Для его выполнения надо сесть на пол, выпрямить ноги или согнуть их в коленях, сделать восемь шагов на ягодицах вперед, а потом назад. В каждую сторону нужно сделать по 24 шага. Хорошев отметил, что данное упражнение нельзя выполнять, сидя на ковре.

Полезным кардиолог назвал и упражнение «Золотая рыбка». Человеку нужно лечь на спину и начать двигаться с неподвижной головой и пятках. Сначала следует приподнимать лопатки, затем ягодицы и другие анатомические части задней поверхности туловища и ног.

Кроме того, врач подчеркнул, что для предотвращения риска сердечных заболеваний необходимо добавить в рацион больше овощей и фруктов, а потребление мяса сократить до двух-трех раз в неделю, передает канал «360».

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