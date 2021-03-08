Один человек погиб при пожаре в Новой Москве

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Россия, Москва, посёлок Коммунарка, 20 Карта всех событий

Один человек погиб в результате возгорания бытовки в Новой Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах города.

По его информации, инцидент произошел по адресу поселок Коммунарка, дом № 20.

— Было возгорание бытовки, есть один погибший, — заявил собеседник «ВМ».

Он уточнил, что площадь пожара достигала 12 квадратных метров.

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