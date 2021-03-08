Испанская музыка и грабиловка: парки Москвы проведут новые экскурсии на текущей неделе

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, природно-исторический парк Измайлово Карта всех событий

В столичных парках и на их сайтах с 9 по 14 марта будут проводиться разнообразные мероприятия. О том, где можно забраться на крышу дворца, послушать испанскую музыку и узнать о разбойниках, рассказали в Департаменте культуры Москвы.

Усадьба Измайлово

Гостям этого учреждения расскажут об истории создания военной богадельни, основанной императором Николаем I. Лекция на тему благотворительности в дореволюционной России пройдет 11 марта в 15:30, в стенах интерьера «Старая московская квартира». Для участия нужно заранее купить билет.

За пару дней до этого в Измайлове также пройдут занятия в художественной мастерской «В мире искусства». Здесь покажут, как написать пейзаж, портрет и натюрморт с помощью смешанной техники рисования. Вход также только по билетам. Мероприятия запланированы на 12 марта на 11:00 и 13:00.

«Коломенское»

14 марта представится возможность посмотреть на деревянный дворец царя Алексея Михайловича с необычного ракурса. Экскурсия, получившая название «Крыши, парящие над землей», пройдет в смотровой башне дворца. Там посетителям поведают об особенностях древнерусского зодчества и покажут дворцовый комплекс с высоты третьего этажа. Необходимо заранее приобрести билеты, время экскурсий уточняется на сайте организатора мероприятия — музея-заповедника «Коломенское».

«Царицыно»

13 марта в Хлебном доме пройдет бесплатная экскурсия по выставке «Керамика. Парадоксы». Мероприятие стартует в час дня. Чтобы посмотреть на предметы российской и иностранной художественной керамики прошлого и текущего века, нужно заблаговременно зарегистрироваться.

Помимо этого, «Царицыно» предлагает послушать камерную музыку на концерте «Рандеву по-испански». Для гостей сыграют молодые артисты и лауреаты международных конкурсов. Перфоманс назначен на 14:00 14 марта, вход по билетам.

«Сокольники»

В этом популярном столичном парке состоится экскурсия «Криминальные Сокольники: преступления, кутеж и курьезные случаи». 14 марта в 14:30 всем желающим расскажут, какую часть парка называли грабиловкой, кто такая атаманша Танька Ростокинская и где промышляли воришки «раздеваи-разуваичи». Узнать о криминальных авторитетах прошлых лет можно купив билеты.

Онлайн-развлечения на неделю

Для тех, кто предпочитает отдохнуть и развлечься дома, московские парки подготовили онлайн-программу. Так, пользователи смогут взять пару дистанционных уроков по вокалу, заняться хатха-йогой и узнать, что объединяет выдающиеся картины «Двенадцать стульев», «О бедном гусаре замолвите слово», «Ширли-мырли» и «Адмирал». Подробная афиша с указанием дат, мест и способов проведения мероприятий указана на официальном портале мэра Москвы.

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