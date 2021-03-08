Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Дочь Андрея Миронова растрогала фанатов архивным фото отца со свадьбы
Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress

Дочь Андрея Миронова растрогала фанатов архивным фото отца со свадьбы

Ростислав Зубков

Звезды

Актриса Мария Миронова растрогала подписчиков архивным снимком родителей. Новая публикация появилась в Instagram-аккаунте артистки.

В воскресенье, 7 марта, народному артисту РСФСР Андрею Миронову исполнилось бы 80 лет. Об этой памятной дате дочь выдающегося актера решила напомнить своим поклонникам, выложив свадебный снимок отца и матери, заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой. Ее не стало 22 февраля 2021 года.

—Они теперь вместе молодые и красивые навсегда, — указано в подписи к фотографии.

Поклонники Марии оставили теплые комментарии под фото:

«Какие красивые», — написала подписчица.

«Светлая память твоим родителям…» — отметил другой фолловер.

«Они у всех у нас в сердцах навсегда», — заявила фанатка.

Напомним, Миронов ушел из жизни 6 августа 1987 года. Ему было всего 46 лет. С Градовой он прожил в браке три года.

Читайте также: «Выглядит старше, чем сейчас»: Винокур показал архивное фото с молодой Пугачевой

Андрей Мироновархивные фотоактриса
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Свои интриги и свои фиги: почему наши сериалы миру не нужны

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Как выйти из «сериального запоя» и стать гурманом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему Страшный Суд приводит в трепет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сериал «Топи»: не лицо, а мурло нашего общества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Все мнения
О проекте