Дочь Андрея Миронова растрогала фанатов архивным фото отца со свадьбы

Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress

Актриса Мария Миронова растрогала подписчиков архивным снимком родителей. Новая публикация появилась в Instagram-аккаунте артистки.

В воскресенье, 7 марта, народному артисту РСФСР Андрею Миронову исполнилось бы 80 лет. Об этой памятной дате дочь выдающегося актера решила напомнить своим поклонникам, выложив свадебный снимок отца и матери, заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой. Ее не стало 22 февраля 2021 года.

—Они теперь вместе молодые и красивые навсегда, — указано в подписи к фотографии.

Поклонники Марии оставили теплые комментарии под фото:

«Какие красивые», — написала подписчица.

«Светлая память твоим родителям…» — отметил другой фолловер.

«Они у всех у нас в сердцах навсегда», — заявила фанатка.

Напомним, Миронов ушел из жизни 6 августа 1987 года. Ему было всего 46 лет. С Градовой он прожил в браке три года.

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