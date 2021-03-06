«Выглядит старше, чем сейчас»: Винокур показал архивное фото с молодой Пугачевой

Фото: vladimirvinokur.com / Официальный сайт Владимира Винокура

Народный артист РСФСР Владимир Винокур поздравил женщин с наступающим Международным женским днем, опубликовав архивный снимок, где он запечатлен в компании молодых Льва Лещенко и Аллы Пугачевой.

— В лице Аллы Борисовны всех женщин поздравляем с наступающим праздником! Здоровья и счастья вам! — подписал фотографию юморист.

Поклонницы юмориста поблагодарили его за поздравление, отметив, что теперь Примадонна выглядит моложе, чем в те времена.

«Алла Борисовна на фото выглядит старше, чем сейчас!»; «Какое фото! Какие красивые, талантливые люди!» — прокомментировали фолловеры публикацию.

Одна из подписчиц тут же заметила, что для такого случая уместнее бы было разместить фотографию жены Винокура.

— А это 8 марта! Будет обязательно! — оправдался народный артист.

Ранее Пугачева и Галкин обменялись признаниями в любви в соцсетях.

Читайте также: Винокур предложил ввести дотации для артистов на госслужбе