Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Выглядит старше, чем сейчас»: Винокур показал архивное фото с молодой Пугачевой
Фото: vladimirvinokur.com / Официальный сайт Владимира Винокура

«Выглядит старше, чем сейчас»: Винокур показал архивное фото с молодой Пугачевой

Анастасия Колоскова

Звезды

Народный артист РСФСР Владимир Винокур поздравил женщин с наступающим Международным женским днем, опубликовав архивный снимок, где он запечатлен в компании молодых Льва Лещенко и Аллы Пугачевой.

— В лице Аллы Борисовны всех женщин поздравляем с наступающим праздником! Здоровья и счастья вам! — подписал фотографию юморист.

Поклонницы юмориста поблагодарили его за поздравление, отметив, что теперь Примадонна выглядит моложе, чем в те времена.

«Алла Борисовна на фото выглядит старше, чем сейчас!»; «Какое фото! Какие красивые, талантливые люди!» — прокомментировали фолловеры публикацию.

Одна из подписчиц тут же заметила, что для такого случая уместнее бы было разместить фотографию жены Винокура.

— А это 8 марта! Будет обязательно! — оправдался народный артист.

Ранее Пугачева и Галкин обменялись признаниями в любви в соцсетях.

Читайте также: Винокур предложил ввести дотации для артистов на госслужбе

Алла ПугачеваВладимир Винокурфото
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Свои интриги и свои фиги: почему наши сериалы миру не нужны

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Как выйти из «сериального запоя» и стать гурманом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему Страшный Суд приводит в трепет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сериал «Топи»: не лицо, а мурло нашего общества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Все мнения
О проекте