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Винокур предложил ввести дотации для артистов на госслужбе
Фото: Официальный сайт Владимира Винокура

Винокур предложил ввести дотации для артистов на госслужбе

Татьяна Плотникова

Звезды

Артисты, состоящие на государственной службе, должны получать дотации от властей. Такое мнение выразил в понедельник, 8 февраля, народный артист РСФСР Владимир Винокур.

Юморист заявил, что финансовую помощь от государства должны получать «и театры государственные, и ансамбли». Конкретную сумму возможных дотаций Винокур не указал.

При этом «частники» на финансовую поддержку со стороны государства рассчитывать не должны, полагает Винокур.

— Вот у меня фонд, мне государство не должно помогать. Поэтому я сам помогаю своим артистам, — отметил юморист.

Артист также выразил надежду, что с завершением пандемии коронавируса ситуация в шоу-бизнесе и культуре улучшится, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Ранее певец Валерий Меладзе пожаловался на запрет новогодних выступлений в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. По словам исполнителя, индустрия развлечений терпит огромные убытки из-за ограничений, связанных с инфекцией. Певец утверждает, что сфера шоу-бизнеса лишилась 95 процентов прибыли.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Хватит плакаться, господа артисты!

Колонка обозревателя «ВМ» Никиты Миронова:

Легендарный поэт Илья Резник резко осадил звезд, жалующихся на отсутствие концертов и, как следствие, доходов. «Плакаться им не стоит. Все мы знаем, как ребята зарабатывали до пандемии, какие дома покупали, дворцы, машины; какие у них были гонорары на корпоративах» (далее…)

российский шоу-бизнесВладимир Винокурартисты
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