Винокур предложил ввести дотации для артистов на госслужбе

Фото: Официальный сайт Владимира Винокура

Артисты, состоящие на государственной службе, должны получать дотации от властей. Такое мнение выразил в понедельник, 8 февраля, народный артист РСФСР Владимир Винокур.

Юморист заявил, что финансовую помощь от государства должны получать «и театры государственные, и ансамбли». Конкретную сумму возможных дотаций Винокур не указал.

При этом «частники» на финансовую поддержку со стороны государства рассчитывать не должны, полагает Винокур.

— Вот у меня фонд, мне государство не должно помогать. Поэтому я сам помогаю своим артистам, — отметил юморист.

Артист также выразил надежду, что с завершением пандемии коронавируса ситуация в шоу-бизнесе и культуре улучшится, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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