Отделение почты в Капотне комплексно отремонтируют

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, район Капотня, 5-й квартал Карта всех событий

Почту в столичном районе Капотня комплексно отремонтируют. Проект работ согласовала Москомэкспертиза.

Речь идет об отделении, которое находится по адресу 5-й квартал, дом № 24. По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, здание обновят как внутри, так и снаружи. В частности, фасад почты очистят, заделают на нем трещины и швы, покрасят стены и колонны. Также приведут в порядок цоколь, стекла заменят на современные витражи, поставят новые окна и двери.

Улучшение интерьера, как отметил Леонов, подразумевает замену перегородок и покрытия полов, устройство модульных и реечных подвесных потолков, очистку и покраску стен, частичную замену их облицовки.

— В помещениях установят двери, в том числе металлические противопожарные, заменят кассовое окно, — приводятся слова Леонова на официальном сайте мэра Москвы.

Среди нововведений на почте появится система управления очередью, чтобы клиентам было максимально удобно пользоваться услугами отделения, не создавая путаницы.

Кроме того, почту сделают более доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для этого обустроят пандус, а визуальную информацию продублируют тактильной. Помимо этого, для данной категории клиентов создадут отдельное место для заполнения документов недалеко от входа. Вдобавок ко всему этому в здании появится звуковая и световая сигнализация.

Наконец, специалисты улучшат ряд инженерных коммуникаций здания, включая системы электроснабжения, хозяйственного и противопожарного водопроводов, а также канализацию, отопление и вентиляцию.

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