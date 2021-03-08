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Около 300 тысяч цветов подарили женщинам московские волонтеры
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Около 300 тысяч цветов подарили женщинам московские волонтеры

Никита Абрамов

Город

Московские волонтеры в рамках акции «Вам, любимые», которая состоялась 8 марта, подарили женщинам около 300 тысяч цветов. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

— Уже в пятый раз добровольцы раздавали девушкам и женщинам на весенних улицах Москвы замечательные тюльпаны. Всего сегодня подарили около 300 тысяч цветов. На 40 площадках помогали 500 волонтеров, — цитирует Драгунову ТАСС.

Она отметила, что атмосферу праздника на улицах города создавали музыканты проекта «Уличный артист». Также в городе установили специальные почтовые ящики для поздравительных открыток.

По словам Драгуновой, добровольцы за время пандемии коронавируса успели соскучиться по подобным масштабным мероприятиям.

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