Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Народный календарь. Какую птицу нужно увидеть 9 марта, чтобы жить в достатке
Фото: Jess Vide / Pexels

Народный календарь. Какую птицу нужно увидеть 9 марта, чтобы жить в достатке

Василий Плиткин

Общество

Христиане 9 марта почитают обретение главы Иоанна Предтечи. В народном календаре эту дату называют Обретением, Ивановым днем. Люди верили, что если в этот день они увидят аиста, то всегда будут в достатке и хорошем настроении.

Люди в этот день не выполняли тяжелую физическую работу, женщинам запрещалось стирать, чтобы не отпугнуть перелетных птиц.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Какую птицу нужно увидеть 9 марта, чтобы жить в достатке

Приметы погоды гласили, что если в этот день идет дождь, то на Пасху будет пасмурно. Если вечером кукушка кукует — грядут морозы.

9 марта отмечается Всемирный день диджея. 190 лет назад во Франции принят закон о создании Иностранного легиона, 62 года назад в продажу поступили первые куклы Барби.

В этот день родились советский политический и государственный деятель Вячеслав Молотов, актер Михай Волонтир, первый космонавт Земли, Герой Советского Союза Юрий Гагарин, актрисы Лариса Голубкина и Орнелла Мути.

Именины отмечают Илларион, Иван.

Читайте также: Народный календарь. Что можно и чего нельзя делать в первый день Масленицы, 8 марта

народный календарьВидео ВМвера в приметы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Свои интриги и свои фиги: почему наши сериалы миру не нужны

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Как выйти из «сериального запоя» и стать гурманом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему Страшный Суд приводит в трепет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сериал «Топи»: не лицо, а мурло нашего общества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Все мнения
О проекте