Народный календарь. Какую птицу нужно увидеть 9 марта, чтобы жить в достатке

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Христиане 9 марта почитают обретение главы Иоанна Предтечи. В народном календаре эту дату называют Обретением, Ивановым днем. Люди верили, что если в этот день они увидят аиста, то всегда будут в достатке и хорошем настроении.

Люди в этот день не выполняли тяжелую физическую работу, женщинам запрещалось стирать, чтобы не отпугнуть перелетных птиц.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Какую птицу нужно увидеть 9 марта, чтобы жить в достатке

Приметы погоды гласили, что если в этот день идет дождь, то на Пасху будет пасмурно. Если вечером кукушка кукует — грядут морозы.

9 марта отмечается Всемирный день диджея. 190 лет назад во Франции принят закон о создании Иностранного легиона, 62 года назад в продажу поступили первые куклы Барби.

В этот день родились советский политический и государственный деятель Вячеслав Молотов, актер Михай Волонтир, первый космонавт Земли, Герой Советского Союза Юрий Гагарин, актрисы Лариса Голубкина и Орнелла Мути.

Именины отмечают Илларион, Иван.

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