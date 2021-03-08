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ДТП с участием четырех автомобилей произошло на северо-востоке Москвы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

ДТП с участием четырех автомобилей произошло на северо-востоке Москвы

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Северянинский путепровод Карта всех событий

Авария с участием четырех автомобилей произошла на северо-востоке Москвы. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.

— Перекрыты левая и средняя полосы в сторону центра, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Пострадавших в происшествии нет.

Движение было затруднено на 2,7 километра. На данный момент транспорт двигается без помех, ограничения сняты.

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