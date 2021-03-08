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Убивший мальчика москвич оказался инспектором ДПС
Фото: nekrasovka.mos.ru

Убивший мальчика москвич оказался инспектором ДПС

Ростислав Зубков

Происшествия
Россия, Москва, Пролетарский проспект Карта всех событий

Полиция раскрыла детали убийства ребенка на юге Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Ранее следственное управление СК РФ по столице завело уголовное дело на мужчину, которого задержали по подозрению в убийстве собственного семилетнего сына. Мальчика нашли мертвым в квартире жилого дома на Пролетарском проспекте. По данным СМИ, москвич ударил ребенка по голове. Мальчик скончался от серьезной черепно-мозговой травмы.

Позднее правоохранители уточнили, что подозреваемый, предположительно, был пьян во время совершения преступления.

— Установлено, что задержанный является инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов города Москвы, — отметили в столичном главке МВД.

В свете случившегося инспектора уволили из ОВД. Полиция пообещала привлечь его к ответственности по всей строгости закона.

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