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Глава СК поставил на контроль расследование убийства женщины и троих детей в Подмосковье
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Глава СК поставил на контроль расследование убийства женщины и троих детей в Подмосковье

Юлия Ямпольская

Происшествия

Следователи не смогли опросить подозреваемого в убийстве женщины и трех детей в Московской области из-за его неадекватного поведения и направили его на медицинское освидетельствование. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК по Подмосковью.

Известно, что уголовное дело возбуждено по факту убийства женщины и ее троих детей в Подмосковье. Напомним, инцидент произошел в городе Ликино-Дулево. По предварительным данным, семью убили — женщину и детей обнаружили с множественными колото-резаными ранениями. Подозреваемым в убийстве семьи оказался сын убитой.

Ход расследование уголовного дела поставлен на личный контроль главы СК РФ Александра Бастрыкина, а также на контроль и. о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Александра Старикова.

Читайте также: СМИ: Подозреваемого в убийстве задержали в Москве

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