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Москвич убил в подъезде пятилетнего сына ударом по голове
Фото: feo.rk.gov.ru

Москвич убил в подъезде пятилетнего сына ударом по голове

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Пролетарский проспект Карта всех событий

Мужчина убил малолетнего сына в московском подъезде. Пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Преступление было совершено в одном из домов по Пролетарскому проспекту.

Отец взял сына на выходные у бывшей супруги. Что именно стало причиной нападения мужчины на малолетнего ребенка, пока не установлено.

Соседи вызвали скорую помощь и полицию. Врачи не смогли спасти малыша.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, передает РЕН ТВ.

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