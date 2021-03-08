Москвич убил в подъезде пятилетнего сына ударом по голове
Россия, Москва, Пролетарский проспект Карта всех событий
Мужчина убил малолетнего сына в московском подъезде. Пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму.
Преступление было совершено в одном из домов по Пролетарскому проспекту.
Отец взял сына на выходные у бывшей супруги. Что именно стало причиной нападения мужчины на малолетнего ребенка, пока не установлено.
Соседи вызвали скорую помощь и полицию. Врачи не смогли спасти малыша.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, передает РЕН ТВ.
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