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Москвич убил экс-любовника своей девушки на глазах у его шестилетней дочери
Фото: feo.rk.gov.ru

Москвич убил экс-любовника своей девушки на глазах у его шестилетней дочери

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Утренняя улица Карта всех событий

Неизвестный мужчина зарезал в столице бывшего возлюбленного своей девушки на глазах у его шестилетней дочери. Убийство произошло на Утренней улице в субботу, 27 февраля.

По предварительной информации, нападавший приехал, чтобы забрать ребенка своей возлюбленной от ее прошлого мужчины. Причиной этого стало то, что девочка заболела.

Во время общения между мужчинами произошел конфликт. В итоге новый возлюбленный женщины нанес оппоненту несколько ножевых ранений, которые оказались смертельными. После этого он забрал ребенка и скрылся с места преступления на каршеринговом автомобиле.

О нападавшем известно, что ранее он уже был судим за убийство. Мужчина много раз угрожал экс-возлюбленному своей девушки, всегда носил с собой нож. Предположительно, что во время преступления он действовал не один, а имел сообщников.

К настоящему времени сотрудники правоохранительных органов задержали всех лиц, подозреваемых в причастности к убийству. Другие обстоятельства преступления выясняются, передает Пятый канал.

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