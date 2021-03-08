Уголовное дело завели на мужчину, убившего сына одним ударом в Москве

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Пролетарский проспект Карта всех событий

Уголовное дело возбуждено по факту убийства ребенка в подъезде столичного дома. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Москве.

Ранее в СМИ появилась информация, что в ночь на 8 марта москвич убил своего сына ударом по голове. Мальчик получил черепно-мозговую травму в подъезде и скончался на месте.

Следователи уточнили, что тело семилетнего ребенка с признаками насильственной смерти было найдено в квартире одного из домов на Пролетарском проспекте.

— Предварительно установлено, что в квартире находился отец ребенка, который совершил противоправное деяние, — отметили в ведомстве.

Мужчину 1981 года рождения доставили на допрос в Следком. На него завели дело об убийстве малолетнего. Расследование продолжается.

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