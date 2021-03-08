СК опубликовал видео похищения москвича, позднее убитого по заказу тестя

Фото: СК РФ

Следственный комитет РФ опубликовал видео похищения 43-летнего жителя столицы, который позднее был убит по заказу собственного тестя.

На мужчину напали в четверг, 4 марта, около одного из домов на улице Маршала Тухачевского. Четверо злоумышленников били свою жертву электрошокером, повалив в сугроб, а потом надели на него наручники и силой посадили в автомобиль. Они вывезли москвича в Красногорск, где задушили эластичным бинтом в одном из гаражей, передает РЕН ТВ.

Следствие установило, что заказчиком убийства мужчины являлся его бывший тесть. В настоящее время заказчик задержан полицией. Также сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых.

Следствие продолжает расследовать уголовное дело по факту убийства и искать соучастников преступления.

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