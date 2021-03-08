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Возгорание автомобиля произошло на юго-востоке МКАД
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Возгорание автомобиля произошло на юго-востоке МКАД

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Волгоградский проспектКарта всех событий

На МКАД в районе пересечения с Волгоградским проспектом загорелся автомобиль. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.

— Произошло возгорание автомобиля в правом ряду по основному ходу, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что в результате происшествия пострадавших нет. На месте пожара работают службы МЧС.

Движение затруднено на 1,7 километра.

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автомобильпожарМКАД
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