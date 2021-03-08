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Парапсихолог назвала пять идеальных мужей по знаку зодиака
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Парапсихолог назвала пять идеальных мужей по знаку зодиака

Никита Абрамов

Общество

Парапсихолог Саона Меришан назвала 5 знаков зодиака, представители которых становятся идеальными мужьями.

Близнецы

Для мужчин этого знака зодиака любимая всегда будет на первом месте. Они никогда не устанут доказывать своей второй половинке, как этот брак для них важен.

Раки

Мужья этого знака зодиака спокойные и семейные люди. Они никогда не будут изменять женам или искать связей на стороне.

Весы

Весы постоянно мечутся из стороны в сторону, однако делают это для того, чтобы убедиться в правильности своих поступков. Но, когда выбирают себе спутницу жизни, Весы будут заботиться о ней и помогать во всем.

Скорпионы

На мужей-Скорпионов всегда можно положиться. Они всегда остаются верными своей партнерше, чего ждут и от супруги.

Козероги

Козероги лишены романтики, однако это позволяет сохранить брак на долгие годы. Также они никогда не бегут от ответственности, пишет 5-tv.ru.

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