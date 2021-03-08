Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Доктор Мясников назвал самые полезные продукты для женщин
Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-NC-SA 4.0

Доктор Мясников назвал самые полезные продукты для женщин

Никита Абрамов

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал самые полезные продукты, необходимые женщинам для поддержания своего здоровья.

Для восполнения кальция в сочетании с витамином D он посоветовал добавить в рацион печень трески. Также врач отметил, что следует употреблять сыры, йогурты, молоко, творог и апельсиновый сок.

Уровень нужных для женского здоровья эстрогенов можно повысить, употребляя соевые бобы, тофу, красный виноград, персики и чеснок.

— Еще один очень полезный продукт — брокколи: предотвращает онкологию, содержит достаточное количество различных микроэлементов и витаминов, в особенности фолиатов, — отметил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Специалист добавил, что данная информация особенно актуальна для беременных женщин.

Читайте также: Доктор Мясников рассказал о неочевидном симптоме женской онкологии

Александр Мясниковженщиныздоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Свои интриги и свои фиги: почему наши сериалы миру не нужны

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Как выйти из «сериального запоя» и стать гурманом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему Страшный Суд приводит в трепет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сериал «Топи»: не лицо, а мурло нашего общества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Все мнения
О проекте