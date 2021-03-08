Доктор Мясников назвал самые полезные продукты для женщин

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Врач и телеведущий Александр Мясников назвал самые полезные продукты, необходимые женщинам для поддержания своего здоровья.

Для восполнения кальция в сочетании с витамином D он посоветовал добавить в рацион печень трески. Также врач отметил, что следует употреблять сыры, йогурты, молоко, творог и апельсиновый сок.

Уровень нужных для женского здоровья эстрогенов можно повысить, употребляя соевые бобы, тофу, красный виноград, персики и чеснок.

— Еще один очень полезный продукт — брокколи: предотвращает онкологию, содержит достаточное количество различных микроэлементов и витаминов, в особенности фолиатов, — отметил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Специалист добавил, что данная информация особенно актуальна для беременных женщин.

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