Доктор Мясников назвал самые полезные продукты для женщин
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал самые полезные продукты, необходимые женщинам для поддержания своего здоровья.
Для восполнения кальция в сочетании с витамином D он посоветовал добавить в рацион печень трески. Также врач отметил, что следует употреблять сыры, йогурты, молоко, творог и апельсиновый сок.
Уровень нужных для женского здоровья эстрогенов можно повысить, употребляя соевые бобы, тофу, красный виноград, персики и чеснок.
— Еще один очень полезный продукт — брокколи: предотвращает онкологию, содержит достаточное количество различных микроэлементов и витаминов, в особенности фолиатов, — отметил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
Специалист добавил, что данная информация особенно актуальна для беременных женщин.
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