Доктор Мясников рассказал о неочевидном симптоме женской онкологии

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Быстрый рост волос на руках и лице женщин может свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телепередачи «Доктор Мясников».

По словам врача, данный симптом свидетельствует о нарушении в работе эндокринной системы и повышении уровня тестостерона. Гормональные сбои могут оказаться причиной онкологии, отметил Мясников.

— Если у женщины вдруг начинают на лице расти волосы, она идет к косметологу. Однако рост волос на лице и руках может быть симптомом опасного заболевания, такого как рак яичников и надпочечников. Но чаще всего это поликистоз яичников, — пояснил Мясников.

Кроме того, обильный рос волос на лице может указывать на сердечно-сосудистые заболевания. Врач рекомендовал женщинам с подобной проблемой не спешить с удалением волос, а пройти обследование и обратиться к эндокринологу. Данные меры могут помочь выявить серьезные заболевания на ранней стадии, уточнил Мясников.

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