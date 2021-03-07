Врачи выяснили, что отек ног может оказаться симптомом серьезного заболевания

Фото: pixabay.com

Отек ног и других частей тела может оказаться признаком цирроза печени. Данный симптом указывает на то, что организм пытается восстановить нормальную работу органа, рассказали британские врачи.

Признаками цирроза печени также являются усталость, потеря веса и аппетита. Тошнота и боль в области печени также могут свидетельствовать о развитии заболевания. В результате цирроза на коже человека могут появляться сосудистые звездочки, режим сна будет нарушаться.

При наличии нескольких подобных симптомов врачи рекомендуют обратиться ко специалисту и пройти обследование, сообщает Express.

Читайте также: Врачи ожидают роста заболеваемости COVID-19 в России в середине весны