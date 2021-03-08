«Любимый!»: Королева поздравила Тарзана с днем рождения

Фото: Youtube / Ксения Собчак

Танцор и артист Сергей Глушко 8 марта отпраздновал свой 51-й день рождения. Супруга поздравила с праздником певица Наташа Королева.

На трогательном снимке запечатлены Тарзан и Королева, держащие в руках бокалы с вином.

— С днем рождения! Любимый! — кратко подписала снимок в своем Instagram-аккаунте певица.

Фото: Instagram / Наташа Королева

Актриса поздравила супруга несмотря на то, что ранее Тарзан публично сообщил о своей измене. На своей странице в Instagram он опубликовал пост, где признался, что провел ночь с двумя девушками, пока певицы не было дома. Измена привела к серьезному конфликту, который до сих пор обсуждается в Сети.

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