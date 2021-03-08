Эксперт рассказал, когда следует ждать открытия границы Шенгенской зоны

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Евросоюз не планирует открывать границы Шенгенской зоны раньше лета 2021 года для жителей Российской Федерации. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

— Возможно, летом начнут выдаваться визы и будут открыты общие границы «шенгена», — цитирует Игнатьева 5-tv.ru.

Он уточнил, что Италия, Испания и Франция на данный момент не готовы принимать российских туристов. По его словам, весной жители РФ могут не ждать Шенгенской визы.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Москва сохранит все временные ковидные больницы до конца 2021 года