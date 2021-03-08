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Эксперт рассказал, когда следует ждать открытия границы Шенгенской зоны
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Эксперт рассказал, когда следует ждать открытия границы Шенгенской зоны

Никита Абрамов

Общество

Евросоюз не планирует открывать границы Шенгенской зоны раньше лета 2021 года для жителей Российской Федерации. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

— Возможно, летом начнут выдаваться визы и будут открыты общие границы «шенгена», — цитирует Игнатьева 5-tv.ru.

Он уточнил, что Италия, Испания и Франция на данный момент не готовы принимать российских туристов. По его словам, весной жители РФ могут не ждать Шенгенской визы.

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туризмшенгенРоссия
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