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Вассерман собрался баллотироваться в Госдуму
Фото: youtube.com / Телеканал «СПАС»

Вассерман собрался баллотироваться в Госдуму

Никита Абрамов

Общество

Телеведущий Анатолий Вассерман собрался баллотироваться в Государственную думу. Об этом он сообщил в понедельник, 8 марта.

— Я действительно намерен баллотироваться, но от кого именно — это еще рассматривается, — рассказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам публициста, на данный момент он не выбрал партию, которую ему хотелось бы представлять. Вассерман не исключил вариант того, что он будет самовыдвиженцем.

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Госдумавыдвижение кандидатовАнатолий Вассерман
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