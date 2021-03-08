Вассерман собрался баллотироваться в Госдуму
Телеведущий Анатолий Вассерман собрался баллотироваться в Государственную думу. Об этом он сообщил в понедельник, 8 марта.
— Я действительно намерен баллотироваться, но от кого именно — это еще рассматривается, — рассказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам публициста, на данный момент он не выбрал партию, которую ему хотелось бы представлять. Вассерман не исключил вариант того, что он будет самовыдвиженцем.
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