«Надоело»: Анатолий Вассерман обвинил Андрея Малахова во лжи

Фото: Youtube / Россия 1

Публицист и журналист Анатолий Вассерман сообщил, что телеведущий Андрей Малахов постоянно перевирал высказывания героев его программы во время эфира. Об этом он заявил изданию «Собеседник».

Вассерман отметил, что в прошлом участвовал в передачах Малахова. Позднее ему надоело присутствовать на шоу даже в роли эксперта.

— Мне надоело указывать Малахову на то, что он постоянно пытается передернуть карты и перевирает слова героев, сказанные прямо по ходу передачи. Надоело ловить Малахова за язык! — заявил Вассерман.

Он отметил, что многие россияне с удовольствием наблюдают за тем, как «на их глазах ворошат грязное белье».

Ранее Анатолий Вассерман рассказал, как можно вызывать дождь.

Читайте также: «В луже собственной крови»: Noize MC напугал поклонников странным снимком