«Надоело»: Анатолий Вассерман обвинил Андрея Малахова во лжи
Публицист и журналист Анатолий Вассерман сообщил, что телеведущий Андрей Малахов постоянно перевирал высказывания героев его программы во время эфира. Об этом он заявил изданию «Собеседник».
Вассерман отметил, что в прошлом участвовал в передачах Малахова. Позднее ему надоело присутствовать на шоу даже в роли эксперта.
— Мне надоело указывать Малахову на то, что он постоянно пытается передернуть карты и перевирает слова героев, сказанные прямо по ходу передачи. Надоело ловить Малахова за язык! — заявил Вассерман.
Он отметил, что многие россияне с удовольствием наблюдают за тем, как «на их глазах ворошат грязное белье».
Ранее Анатолий Вассерман рассказал, как можно вызывать дождь.
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