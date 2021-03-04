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«Надоело»: Анатолий Вассерман обвинил Андрея Малахова во лжи
Фото: Youtube / Россия 1

«Надоело»: Анатолий Вассерман обвинил Андрея Малахова во лжи

Кирилл Николаев

Звезды

Публицист и журналист Анатолий Вассерман сообщил, что телеведущий Андрей Малахов постоянно перевирал высказывания героев его программы во время эфира. Об этом он заявил изданию «Собеседник».

Вассерман отметил, что в прошлом участвовал в передачах Малахова. Позднее ему надоело присутствовать на шоу даже в роли эксперта.

— Мне надоело указывать Малахову на то, что он постоянно пытается передернуть карты и перевирает слова героев, сказанные прямо по ходу передачи. Надоело ловить Малахова за язык! — заявил Вассерман.

Он отметил, что многие россияне с удовольствием наблюдают за тем, как «на их глазах ворошат грязное белье».

Ранее Анатолий Вассерман рассказал, как можно вызывать дождь.

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ложьАндрей МалаховАнатолий Вассерман
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