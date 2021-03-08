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ДТП с участием трех автомобилей произошло в центре Москвы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

ДТП с участием трех автомобилей произошло в центре Москвы

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Трубная площадь Карта всех событий

В центре Москвы произошло ДТП с участием трех автомобилей, в том числе одного такси. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.

— На Трубной площади столкнулись три автомобиля, в том числе одно такси, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что в сторону Петровского бульвара движение ограничено до одного ряда. На расстоянии 0,6 километра затруднено движение.

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