ДТП с участием трех автомобилей произошло в центре Москвы
Россия, Москва, Трубная площадь Карта всех событий
В центре Москвы произошло ДТП с участием трех автомобилей, в том числе одного такси. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.
— На Трубной площади столкнулись три автомобиля, в том числе одно такси, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Уточняется, что в сторону Петровского бульвара движение ограничено до одного ряда. На расстоянии 0,6 километра затруднено движение.
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