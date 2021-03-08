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Вторая волна COVID-19 в столице принесла в три раза больше заболевших, чем первая
Фото: АГН «Москва»

Вторая волна COVID-19 в столице принесла в три раза больше заболевших, чем первая

Никита Абрамов

Здоровье

Во вторую волну коронавирусной инфекции в столице переболело в три раза больше людей, чем в первую. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Если сравнивать первую волну и вторую, то во вторую волну у нас переболело в три раза больше людей, — рассказала заместитель мэра в эфире программы «Антонимы».

По словам Раковой, Москва с сентября 2020 года жила полноценной жизнью, в отличие от городов Европы. Заместитель мэра считает, что за полгода сформировался популяционный иммунитет.

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