Поезд Владивосток — Москва задержали на три часа из-за аварии в Забайкалье

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Пассажирский поезд № 61, следующий из Владивостока в Москву, задерживается почти на три часа в связи с железнодорожной аварией в Забайкальском крае. Об этом во вторник, 9 марта, рассказали в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

Задержка поезда связана с происшествием на перегоне Чичатка — Жанна Могочинского региона Забайкальской железной дороги, где сошли с рельсов 20 вагонов грузового поезда. В результате происшествия нарушен габарит соседнего пути. Движение по перегону было временно приостановлено.

Помимо задержки поезда Владивосток — Москва пассажиров предупредили о возможном нарушении графика составов Владивосток — Самара, Москва — Владивосток и Благовещенск — Чита.

В результате происшествия никто не пострадал, угрозы экологии нет.

В настоящее время восстановлено движение поездов по одному пути на перегоне Чичатка — Жанна. Поезд Владивосток — Москва возобновил движение с отставанием от графика на 2 часа 43 минуты, сообщается на официальном сайте Забайкальской железной дороги.

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