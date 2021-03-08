СМИ: Поезд сбил двух человек в Новой Москве

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Россия, Курское направление Московской железной дороги, станция Щербинка Карта всех событий

Поезд сбил двух человек. Они переходили железнодорожные пути в Новой Москве.

Инцидент случился на платформе Щербинка.

Информации о состоянии здоровья пострадавших пока не поступало, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб на железнодорожных путях на юге Москвы. Происшествие случилось на станции МЦД-2 Покровское.

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