СМИ: Поезд сбил двух человек в Новой Москве
Россия, Курское направление Московской железной дороги, станция Щербинка Карта всех событий
Поезд сбил двух человек. Они переходили железнодорожные пути в Новой Москве.
Инцидент случился на платформе Щербинка.
Информации о состоянии здоровья пострадавших пока не поступало, передает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что мужчина погиб на железнодорожных путях на юге Москвы. Происшествие случилось на станции МЦД-2 Покровское.
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