Мужчина погиб после падения под поезд возле станции Серпухов в Подмосковье

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Поезд насмерть сбил мужчину на железнодорожных путях возле станции Серпухов в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве призвали жителей Москвы и области не переходить пути в неположенном месте. Пассажирам напомнили, что на платформе нельзя заходить за линию безопасности.

Ранее на севере Москвы автомобиль врезался в остановку. В результате инцидента погиб мужчина, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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