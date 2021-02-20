Мужчина погиб после падения под поезд возле станции Серпухов в Подмосковье
Поезд насмерть сбил мужчину на железнодорожных путях возле станции Серпухов в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ведомстве призвали жителей Москвы и области не переходить пути в неположенном месте. Пассажирам напомнили, что на платформе нельзя заходить за линию безопасности.
Ранее на севере Москвы автомобиль врезался в остановку. В результате инцидента погиб мужчина, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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