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Водитель грузовика скончался после ДТП на Калужском шоссе
Фото: Анна Быкова

Водитель грузовика скончался после ДТП на Калужском шоссе

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, поселение Мосрентген, Калужское шоссе, 21-й километр Карта всех событий

Водитель грузовика умер после ДТП на Калужском шоссе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Авария произошла в ночь с 18 на 19 февраля. По предварительным данным, 53-летний автомобилист не справился с управлением и врезался в эстакаду. От полученных травм водитель грузовой машины скончался на месте.

Уточняется, что ДТП случилось в районе поселения Сосенского на 21-м километре Калужского шоссе возле дома 1б. Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Тело пострадавшего направлено на экспертизу.

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