Мужчина погиб на железнодорожных путях на юге Москвы

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Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Покровское Карта всех событий

На юге Москвы мужчина скончался на железнодорожных путях. Об этом в пятницу, 5 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Происшествие случилось на станции МЦД-2 Покровское.

Мужчина упал на железнодорожные рельсы. Предположительно, его сбил электропоезд, шедший в сторону Москвы.

Движение поездов продолжилось по штатному расписанию.

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