СМИ: 17 цистерн с топливом сошли с рельсов в Хабаровском крае

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Три пассажирских поезда задержаны из-за схода 17 цистерн с топливом с рельсов в Хабаровском крае.

ЧП произошло на железнодорожном перегоне Сараево-Дальневосточное.

— Произошел сход с рельсов 17 цистерн с топливом, предварительно, 10 из них опрокинулись. Произошла задержка трех пассажирских поездов,— цитирует слова собеседника агентства Интерфакс.

Отмечается, что поезда, следующие сообщением Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск, Владивосток — Совгавань и Совгавань — Владивосток, задержаны.

Читайте также: Автомобиль сбил пешехода на въезде во двор на улице Каменке