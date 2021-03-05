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СМИ: 17 цистерн с топливом сошли с рельсов в Хабаровском крае
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

СМИ: 17 цистерн с топливом сошли с рельсов в Хабаровском крае

Ксения Монахова

Происшествия

Три пассажирских поезда задержаны из-за схода 17 цистерн с топливом с рельсов в Хабаровском крае.

ЧП произошло на железнодорожном перегоне Сараево-Дальневосточное.

— Произошел сход с рельсов 17 цистерн с топливом, предварительно, 10 из них опрокинулись. Произошла задержка трех пассажирских поездов,— цитирует слова собеседника агентства Интерфакс.

Отмечается, что поезда, следующие сообщением Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск, Владивосток — Совгавань и Совгавань — Владивосток, задержаны.

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