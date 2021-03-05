Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Автомобиль сбил пешехода на въезде во двор на улице Каменка
Фото: mos.ru

Автомобиль сбил пешехода на въезде во двор на улице Каменка

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Зеленоград, улица Каменка Карта всех событий

В Зеленограде автомобиль сбил пешехода на въезде во двор. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел по адресу улица Каменка, корпус 1643. По предварительной информации, 18-летний молодой человек получил сотрясение головного мозга. Также у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и гематома виска. Пострадавшего госпитализировали.

Департамент транспорта Москвы просит водителей быть внимательными при въезде в жилую зону.

Читайте также: Мужчине продали фальшивые старинные монеты из серебра и золота в Москве

бригада скорой помощиДТПгоспитализация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Свои интриги и свои фиги: почему наши сериалы миру не нужны

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Как выйти из «сериального запоя» и стать гурманом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему Страшный Суд приводит в трепет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сериал «Топи»: не лицо, а мурло нашего общества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Все мнения
О проекте