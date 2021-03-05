Автомобиль сбил пешехода на въезде во двор на улице Каменка

Фото: mos.ru

Россия, Москва, Зеленоград, улица Каменка Карта всех событий

В Зеленограде автомобиль сбил пешехода на въезде во двор. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел по адресу улица Каменка, корпус 1643. По предварительной информации, 18-летний молодой человек получил сотрясение головного мозга. Также у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и гематома виска. Пострадавшего госпитализировали.

Департамент транспорта Москвы просит водителей быть внимательными при въезде в жилую зону.

Читайте также: Мужчине продали фальшивые старинные монеты из серебра и золота в Москве