Директору московской фирмы дали 2,5 года колонии за мошенничество

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Мещанский районный суд Москвы признал генерального директора одной из компаний Алексея Иванченко виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Как уточняет пресс-служба столичной прокуратуры, суд счел доказанным, что Иванченко с соучастниками в 2012-2013 годах вывел деньги в пользу аффилированных юридических и физических лиц, похитив средства, выделенные компании в рамках государственного контракта на поставку электрооборудования.

Свою вину во вменяемом ему преступления Иванченко признал полностью, в ходе следствия с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство.

Суд приговорил Иванченко к двум годам шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также к штрафу в размере 500 тысяч руб. Один из его соучастников также был приговорен к лишению свободы и штрафу, сообщается на официальном сайте прокуратуры Москвы.

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