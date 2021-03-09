Подозреваемых в серии дачных краж задержали в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Сотрудники правоохранительных органов подмосковного города Домодедово задержали двоих мужчин по подозрению в совершении серии краж из дачных домов. Об этом во вторник, 9 марта, рассказали в пресс-службе регионального главка Министерства внутренних дел.

Как уточнили в ведомстве, злоумышленники, используя гвоздодер, отвертки и другие приспособления, проникали в дачные дома и хозяйственные постройки в различных деревнях городского округа. По версии следствия, мужчины крали электрические инструменты и другие личные вещи, а затем скрывались с места преступления.

Установить личности подозреваемых удалось благодаря записям камер видеонаблюдения. Ими оказались ранее судимый 46-летний житель Кемеровской области и 37-летний уроженец одной из республик Средней Азии. Краденые вещи они продавали, а вырученные средства тратили на личные нужды.

Следствие полагает, что задержанные причастны к совершению 20 краж на территории Московской области.

Возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса РФ «Кража», которые соединены в одно производство. Суд санкционировал взятие задержанных под стражу, сообщает «МВД Медиа».

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