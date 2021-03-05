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Полиция задержала подозреваемого в краже элитного вина в центре Москвы
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Полиция задержала подозреваемого в краже элитного вина в центре Москвы

Никита Абрамов

Происшествия

Полиция задержала 29-летнего подозреваемого в хищении бутылки элитного вина в Подмосковье. По его словам, он уже успел продать бутылку элитного вина, а вырученные деньги потратил, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Ранее сообщалось, что 2 марта в полицию обратилась сотрудница столичного магазина. Женщина рассказала о мужчине, который подозрительно ходил около стеллажей, однако ушел, ничего не купив. Позже сотрудница обнаружила пропажу бутылки вина стоимостью более 200 тысяч рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

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