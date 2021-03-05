Виски стоимостью более 150 тысяч рублей украли из магазина в центре Москвы

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Россия, Москва, Коробейников переулок, 1 Карта всех событий

Кража произошла в одном из магазинов, занимающихся продажей спиртных напитков, в Коробейниковом переулке. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Продавец алкогольного бутика обратился в полицию и сообщил, что неизвестный 25 февраля похитил дорогую бутылку шотландского виски. Сумма ущерба составила 151 736 рублей. Уголовное дело заведено по статье «Кража».

Ранее сообщалось, что из московского магазина похитили бутылку вина стоимостью 250 тысяч рублей.

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