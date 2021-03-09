Шестнадцать человек спасли при пожаре на северо-востоке Москвы

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Россия, Москва, Малая Ботаническая улица, 11 Карта всех событий

Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций РФ спасли 16 человек из горевшего дома на северо-востоке Москвы. Об этом во вторник, 9 марта, рассказали в пресс-службе столичного главка ведомства.

Пожар произошел на втором этаже в доме 11 по Малой Ботанической улице. Огонь охватил площадь 20 квадратных метров.

Прибывшие по вызову пожарные спасли из горевшего дома 16 человек, двое из них дети. Сведения о пострадавших не поступали. К настоящему времени возгорание ликвидировано, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по городу Москве.

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