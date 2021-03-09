Объем инвестиций в столичной экономике составил более 3,5 триллиона рублей в 2020 году

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Объем инвестиций в московскую экономику вырос на 1,7 процента за 2020 год по сравнению с 2019-м. Об этом во вторник, 9 марта, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В результате роста объем инвестиций составил 3,6 триллиона рублей.

— На долю столицы приходится почти 18 процентов общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России. В целом за 10 лет объем инвестиций в основной капитал в Москве увеличился в сопоставимых ценах в 2,7 раза, — пояснил Владимир Ефимов.

Отмечается, что сохранить инвестиционную активность в 2020 году помогли меры поддержки, работающие в столице уже пять лет и с каждым годом совершенствующиеся. Например, инвесторам предоставляется инфраструктура для размещения производств на льготных условиях, а также различные субсидии и льготные займы. Новые организации получают возможность приобрести статус инвестиционного приоритетного проекта, а существующие компании могут взять статус промышленного комплекса.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров отметил, что на сегодняшний день пакетом налоговых льгот пользуются уже 123 московские компании. Он подчеркнул, что за прошедшие пять лет столичные предприятия со статусами промкомплекса, технопарка и якорного резидента инвестировали в город 94,8 миллиарда рублей. Всего вложения в инвестиционные приоритетные проекты составляют около 32 миллиардов рублей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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